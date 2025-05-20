Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы

Число отказов в шенгенских визах значительно снизилось.

В 2024 году россиянам одобрили 541,8 тыс. заявлений на шенгенские визы из 606,6 тыс., гласят данные Еврокомиссии. В сравнении с 2023 годом уровень отказов снизился на 3% и теперь составляет 7,5% от общего числа заявок.

При этом уровень выдачи многократных виз упал на несколько процентов – до 41%. Это несущественная разница с учетом того, что количество поданных заявок возросло на 16,5%. Это происходит на фоне призывов некоторых европейских стран полностью запретить выдавать россиянам шенгенские визы.

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Конечно до пандемии и обострения политической ситуации цифры были совсем другими: в 2019 году Россия занимала первое место по количеству поданных заявлений на шенгенскую визу с 4,1 млн заявок, а уровень отказов составлял лишь 1,5%.

Сейчас Россия на пятой строчке рейтинга по количеству запросов на шенген: страна уступила позиции Китаю, Турции, Индии и Марокко – но средний уровень отказов в шенгене по миру вдвое выше, чем у россиян.

Самыми лояльными странами при выдаче виз в мировом масштабе остаются Франция (2,5 млн одобрений), Испания (1,3 млн), Германия (1,3 млн), Италия (1,1 млн) и Греция (609, тыс).

Как мы писали ранее, россияне чаще всего получают одобрения от консульств Франции, Испании и Италии.