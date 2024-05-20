Россиянам стали реже выдавать американские визы

Их число уменьшилось на 17%.

В первом квартале 2024 года американские визы для россиян стали выдавать гораздо реже. Согласно информации от Госдепартамента США, в январе-марте 2023 года граждане России получили 15,8 тысячи виз категории B1/B2.

За тот же период 2024 года было выдано всего 13,1 тысячи таких виз. Соответственно, их число уменьшилось на 17%. При этом в марте 2024 года въездные документы в США получили 4,2 тысячи россиян, в то время как в марте предыдущего года визы были выданы шести тысячам человек.

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Ранее сообщалось, что планируется запуск безвизового группового туристического обмена между Россией и Индией: первые переговоры планируется провести в июне, а подписать соответствующее соглашение — до конца года.