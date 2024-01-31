Россиянам стало чуть проще получить шенгенскую визу

Прежде всего это касается виз для путешествий в Швейцарию, Испанию и Италию.

Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), россиянам стало проще получить шенгенскую визу: появилось больше возможностей для записи на подачу документов в некоторые консульства стран Шенгена, также заявителям стали чаще выдавать многократные визы.

Так, по данным туроператоров, быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. К пакету документов придется приложить подтверждение оплаты из отеля.

Самыми лояльными к российским туристам считаются консульства Италии и Испании. Консульство Испании в конце 2023 года решило свои проблемы с записью на подачу документов и сейчас записаться стало гораздо проще. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель.

С записью в консульство Италии нет проблем у жителей Москвы и области, но для жителей регионов мест на подачу нет на месяц вперёд. Визовые заявления Италия рассматривает 30-45 дней, визы выдают на разный срок: от трёх месяцев до года. Франция выдает долгосрочные турвизы, хотя в консульствах этой страны остаются сложности с записью на подачу документов. Срок рассмотрения заявления – от двух недель, визы выдают на полгода, год и даже на пять лет.

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