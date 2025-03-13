Россиянам стало проще платить в Турции

Несколько банков открыли возможность оплаты покупок по QR-коду.

Начиная с этой недели клиенты банка ВТБ смогут рассчитываться за покупки в Турции по QR-коду в рублях с последующей конвертацией. Аналогичную услугу вводит «МТС Банк»: воспользоваться сервисом можно будет через мобильное приложение.

Из-за международных санкций у россиян отсутствует возможность расплачиваться за рубежом отечественными карточками, поэтому туристам приходится возить с собой наличку или открывать банковский счет в другой стране. Нововведение значительно облегчит нашим путешественникам процесс транзакций во время путешествий.

Важно отметить, что оплата по QR-коду осуществляется только при подключении смартфона к мобильному интернету или доступной сети Wi-Fi: в противном случае, путешественникам придется потратиться на местную симку или выйти в роуминг.

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Помимо перечисленных банков, возможность введения оплаты по QR-коду прорабатывает и Сбербанк – услуга может стать доступной уже к концу марта. Начиная с прошлого года, клиенты банка могли рассчитаться в Турции по системе SberPay, но многие жаловались, что сервисом редко можно было воспользоваться в супермаркетах или торговых центрах. Предполагается, что система QR-кода будет поддерживаться в большем количестве мест популярной среди россиян страны, но возможность оплаты этим способом стоит уточнять у продавца при посещении заведения или магазина.