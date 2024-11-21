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Россиянам упростили требования для получения визы в Японию

Фото: Tianshu Liu / Unsplash

Префектура Киото, Япония

Изменения коснулись оплаты бронирования отелей – теперь предоставлять подтверждения оплаченных броней жилья не нужно.

Посольство Японии в Москве больше не запрашивает оплаченную бронь в отелях при подаче на туристическую визу. 

Судя по информации на сайте посольства, заявителям всё ещё необходимо указывать названия, адреса и телефоны отелей в «программе пребывания», заполненной на английском языке, но прилагать к документу подтверждение оплаты бронирований теперь не обязательно.

Первыми на изменения в требованиях обратили внимание несколько Telegram-каналов, рассказывающих о туризме в Японии. Их подписчики подтвердили, что при подаче документов на визу в Москве брони действительно не запрашивали.

Фото: Сайт Посольства Японии в России / скриншот
Требования к туристической визе на сайте Посольства Японии в России

Важно отметить, что изменения не коснулись подачи документов на визу в Генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге. В перечне необходимых для туристической визы требований всё ещё значится «документ, подтверждающий бронь и оплату отелей» с фамилиями всех заявителей. При этом отмечается, что владельцы иностранных счетов могут предъявить неоплаченную бронь, но дополнительно предоставить выписку со счета иностранного банка и копию зарубежной карты с двух сторон. 

Туристическая виза в Японию для россиян – бесплатная. Обычно её выдают за четыре рабочих дня.

В остальном основные требования к туристической визе остались прежними: анкета на визу, загранпаспорт, подтверждение занятости, справка из банка, бронь авиабилетов, программа пребывания, копия внутреннего паспорта и письмо-объяснение, для подающих на многократную визу. 

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