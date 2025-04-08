Россияне чаще бронируют жилье на горнолыжных курортах

Итоги горнолыжного сезона зимы-2024/25 в России: самыми популярными направлениями стали Сочи, Шерегеш и Кировск, а наиболее заметный рост числа бронирований наблюдался в Архызе.

По итогам зимнего сезона 2024/25 количество бронирований посуточного жилья в десяти крупнейших российских горнолыжных курортах выросло на 60% за год, следует из результатов исследования Авито Путешествий.

Как и год назад, самым популярным горнолыжным курортом сезона стал Сочи: здесь количество бронирований квартир и частного жилья — домов, коттеджей, таунхаусов и дач — за год выросло на 54%. На второе место вышел Шерегеш (+73% к сезону 2023/24 годов). По популярности он обогнал Кировск, который показал рост на 46% год к году. Топ-5 замыкают Архыз (спрос на посуточное жилье вырос в 2,4 раза) и Байкальск (+66%). Их места в пятерке лидеров не изменились.

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Предложение посуточного жилья в десяти крупнейших горнолыжных курортах страны год к году выросло на 22%: выбор квартир для краткосрочного проживания увеличился на 19%, загородных объектов — на 34%. Сильнее всего предложение по сравнению с сезоном 2023/24 увеличилось в Сочи (+24% за год), Шерегеше (+21% за год), Тырныаузе и Архызе (+18% в каждом), Байкальске (+16%) и Белокурихе (+15%).

Самые доступные цены на посуточную аренду квартир среди горнолыжных курортов, попавших в исследование, были зафиксированы в Златоусте (2200 рублей за ночь), Дивногорске (2700 рублей), Тырныаузе и Байкальске (3300 рублей в обоих). Дороже всего снять квартиру на сутки этой зимой стоило в Архызе (9300 рублей за ночь), Шерегеше (5700 рублей), Кировске (5100 рублей) и Белокурихе (3700 рублей).

Наиболее дешевая посуточная аренда загородного жилья по итогам зимнего сезона 2024/25 была отмечена в Тырныаузе (6200 рублей за ночь), Златоусте (6700 рублей) и Белокурихе (7300 рублей). Самые высокие средние цены — в Кировске (15 800 рублей в сутки), Дивногорске (14 400 рублей) и Сочи (14 200 рублей).