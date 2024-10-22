Россияне готовятся к эпохе космического туризма

Опрос сервиса «Купибилет» показал, что российские путешественники верят, что к 2070 году технологии позволят совершить кругосветное путешествие за час и отправляться в космос чуть ли не каждый день.

Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) считает, что космический туризм станет обыденностью уже через пятьдесят лет, а полеты в космос к этому времени можно будет сравнить с поездками на поезде.

19% участников опроса от сервиса «Купибилет» заявили, что к 2070 году поездки на всех видах транспорта станут очень дешевыми, а 17% даже верят, что чуть ли не каждый будет обладать собственным самолетом, а рейсы от авиакомпаний превратятся в общественные воздушные такси.

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Параллельно с этим каждый четвертый опрошенный россиянин (24%) верит, что транспортные технологии разовьются настолько, что перелет вокруг Земли можно будет совершить в течение часа, однако 8% при этом ожидают доставку самолета прямо к дому. Небольшое количество россиян (4%) поделились мечтами о том, что на борту начнут подавать мидии и суши, а не привычные курицу с рисом (кстати, недавно пьяный спор из-за бортового меню на рейсе авиакомпания «Россия» привёл к настоящему дебошу).

В целом россияне верят, что через полвека смогут отправляться в путешествие каждую неделю (24%) или каждый месяц (21%), и что искусственный интеллект будет генерировать их маршруты (18%), делая поездки более удобными и недорогими. При этом почти каждый десятый из опрошенных верит в виртуальный туризм – чтобы из дома вообще можно было не выходить.