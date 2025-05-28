Россияне искупались в море с мазутом в Анапе и попали на видео

Врачи предупредили об опасности такого отдыха.
Россияне купаются в загрязненном мазутом море в Анапе, несмотря на предупреждения об опасности. Видео с пляжей курорта публикует Telegram-канал Mash.
По словам врачей, купание в загрязненном мазутом море может быть опасно для здоровья. При соприкосновении с кожей топливо может вызвать дерматиты и аллергические реакции. Также у человека может возникнуть зуд, головная боль и другие неприятные симптомы.
На кадрах несколько мужчин и женщин плавают возле пирса. Затем автор снимает попадает крупное пятно мазута, которое проплывает рядом с ним.
«Обстановка тут топовая, друзья: люди купаются, мазут плавает, дельфины плавают», — прокомментировал мужчина.
Он добавил, что в месте купания не было замечено бонов или нефтесборщиков.
Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Эту территорию специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга», но некоторые пляжи черноморского побережья уже соответствуют нормам санитарного контроля. Привести побережье в порядок пообещали к сезону 2026 года.
В Анапе отменили курортный сбор
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