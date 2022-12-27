Россияне массово рванули на праздники в неожиданный регион

Многие туристы выбрали для отдыха в Дагестан — и вот почему.

В России резко вырос спрос на поездки в Дагестан в новогодние праздники. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Количество свободных номеров в отелях республики сокращается с каждым днем. У компании «Интурист», к примеру, загрузка гостиниц на зимние каникулы уже достигла 85%. В рейтинге новогодних предпочтений россиян лидируют экскурсионные туры продолжительностью до пяти дней.

Средняя цена экскурсионной поездки в Дагестан на четыре дня обойдется в 45 000 рублей на двоих без учета дороги.

горы Дагестана Фото: Вера Иванченко

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«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на побережье Каспийского моря, познакомиться с Дербентом, увидеть в зимних красках бархан Сарыкум и Сулакский Каньон, а также искупаться в горячих источниках Ахты», — отметили в пресс-службе Fun&Sun.

Ранее эксперты спрогнозировали появление горящих туров в Дагестан и Северую Осетию ближе к концу декабря. Из зарубежных направлений, скорее всего, будут Анталья, Стамбул и Египет.