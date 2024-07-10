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Россияне массово устремились в Беларусь

Фото: Артём Мирный / фотохостинг Russian Traveler

Спрос на путешествия в республику вырос до 70%, рассказали в Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

По сообщениям представителей туриндустрии, Беларусь вошла в пятёрку самых популярных направлений среди россиян. Другими странами, часто посещаемыми нашими согражданами этим летом, стали Турция, Италия, Франция и Китай. 

Спрос на бронирование отелей и апартаментов в Беларуси на лето и начало осени вырос на 73% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в сервисе онлайн-бронирования ≪Островок≫. При этом цены на размещение в отелях тоже повысились – раньше россияне оставляли в белорусских гостиницах около 4,7 тысяч рублей за ночь, теперь же ценник вырос до 5,9 тысяч рублей.

Фото: Артём Мирный / фотохостинг Russian Traveler
Фото: Артём Мирный / фотохостинг Russian Traveler
Фото: Артём Мирный / фотохостинг Russian Traveler

Несвижский замок

Рост популярности Беларуси как туристического направления среди жителей России можно также судить по тому, что республика стала самым значимым международным направлением для путешественников на поезде (её доля составила 34% среди всех направлений в другие страны). Средняя стоимость билета не изменилась с прошлого года – около 8 тысяч рублей в одну сторону. При этом привлекательность воздушных перевозок между Россией и Беларусью снизилась на фоне роста цен на авиабилеты, который составил примерно 20% этим летом.

Помимо самостоятельных путешественников, на 14% вырос спрос на готовые туры в Беларусь. А вот продолжительность поездок в соседнюю к нам страну уменьшилась с девяти до семи ночей. 

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, одной из основных причин роста спроса на путешествия в Беларусь, помимо транспортной доступности, является привлекательность её санаторно-курортного лечения. Услуги санаториев в бывшей советской стране дешевле, чем в России – в основном они либо государственные, либо профсоюзные, отмечает Ромашкин.

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