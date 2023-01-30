Россияне массово устремились в Японию

В 2022 году страну посетило 10,4 тысячи россиян.

Россияне стали больше ездить в Японию — страну, занимающую третью строчку в рейтинге самых богатых стран Азии. По данным Японской национальной туристической организации JNTO, в 2022 году Японию посетили 3,8 миллиона иностранцев. Больше всего туристов — около миллиона человек — в Страну восходящего солнца приехало из Южной Кореи. Следом идут Тайвань (331 тысяча человек) и США (323 тысячи человек).

У России показатели куда скромнее — 10,4 тысячи туристов. Однако это почти в три раза больше, чем в 2021 году (3,7 тысячи человек). В целом, по сравнению с 2019 годом — временем до пандемии Covid-19 — турпорток в Японию сократился в восемь раз. Однако сейчас число желающих посетить эту страну вновь начинает расти.

У россиян пока нет возможности добраться в Японию прямыми рейсами. В то же время добраться в Японию все-таки можно при помощи стыковочных рейсов — к примеру, через Стамбул, Каир, Дубай или Абу-Даби.

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Для посещения Страны восходящего солнца понадобится виза — при этом в 2023 году у ее получения будет важное отличие. В прошлом году россиянам для посещения Японии обязательно нужна была путевка — требовалось приглашение от японской компании-гаранта, которое туристу должен был передать туроператор. Однако в 2023 году для посещения страны менее, чем на 90 дней, россиянам гарант не понадобится. В остальном же для оформления японской визы нужен стандартный пакет документов — загранпаспорт, фото, справка с места работы, а также из банка. Ждать получения визы обычно приходится 4-5 дней.

Ранее сообщалось, что перелеты по России в эконом-классе в 2022 году дорожали максимальными темпами за последние 14 лет — об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС).