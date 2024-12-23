Россияне могут дешево слетать в ОАЭ перед Новым годом

Стоимость билетов в Дубай начинается от 9,8 тысяч рублей без багажа.

Авиакомпания «Победа» предоставляет возможность россиянам приобрести недорогие билеты в ОАЭ в преддверии Нового года. Так, стоимость путешествия в Дубай с 23 по 31 декабря – 9,8 тысяч рублей, но за провоз багажа нужно будет доплатить 4,8 тысячи.

Возвращение в Москву намечено на 22:20, однако есть вероятность провести новогоднюю ночь в аэропорту Внуково. Если турист предпочтет вернуться в столицу раньше, 31 декабря в 19:10, то авиабилет будет стоить 13,9 тысяч рублей.

Эта же цена актуальна и для рейса с 23 по 30 декабря. Помимо этого, билеты из Москвы в Абу-Даби предлагаются за 12,1 тысячу рублей. Этот тариф подходит, например, для поездки с 22 по 29 декабря.

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Ранее замруководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала россиянам покупать авиабилеты по ночам для экономии.