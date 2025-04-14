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Россияне могут потерять интерес к Турции из-за смертей на курортах

Россияне могут потерять интерес к Турции из-за смертей на курортах

Более 100 человек отравились алкогольными напитками и скончались.

Россияне могут потерять интерес к Турции из-за участившихся случаев смертей от поддельного алкоголя. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал источник на туристическом рынке страны.

Ряд смертельных отравлений алкоголем в Турции произошел в начале 2025 года. Из-за контрафактных напитков скончались более 100 человек, в том числе иностранцев. После этого турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь.

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов. Они могут рассмотреть альтернативные страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов», — сказал эксперт.

Он отметил, что ситуация «не критическая», но может подорвать доверие россиян к отелям, особенно работающим по системе «все включено» с безлимитными напитками. Власти Турции активно включились в решение проблемы, усилив контроль за качеством алкогольной продукции.

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