Россияне начали чаще путешествовать в автодомах

Стоимость путешествий на самолётах и поездах растёт, поэтому жители России начали активно осваивать автопутешествия, в том числе благодаря примеру Европы и Америки, считают эксперты.

С начала этого года россияне совершили почти 58,5 миллионов поездок по стране, что уже на 11,4% больше, чем в этот же период годом ранее, рассказали в пресс-службе правительства России.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в июле и августе количество туристических поездок россиянами на машинах достигло 20 миллионов – это максимум за всю историю наблюдений, передаёт его слова портал URA.RU.

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Ожидается, что к концу года число автопутешествий возрастёт до рекордного 91 миллиона, а к 2030 эти показатели возрастут до 140 миллионов.

Эксперты из Центра экономики инфраструктуры отмечают, что подобные путешествия, в автодомах и на машинах с прицепом, особенно популярны в Америке и Европе. Однако в России, где особенно большие расстояния и инфраструктура в отдаленных местах ещё только развивается, такой формат отдыха ещё не прижился. Для развития автотуризма потребуются серьёзные вложения в инфраструктуру – в стоянки для кемпинга, в электрические и топливные заправки, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Со временем развитие этих аспектов принесет дополнительные доходы регионам и будет альтернативой для граждан, у которых нет возможности выехать за границу.

В Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга отмечают, что почти половину россиян, 48% отказываются от автопутешествий как раз из-за отсутствия зон для кемпинга, парковочных мест и в целом доступной информации о безопасности и качестве объектов придорожного сервиса. Развивать эти направления должен не только бизнес, но и государство, считает президент ассоциации.