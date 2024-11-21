Россияне начали отменять туры в Абхазию

Протесты в республике подтолкнули людей к отказу от летнего отдыха там.

Более 100 000 россиян уже запланировали отдых в Абхазии летом. Но из-за протестов в стране многие туристы уже начали отменять туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, с начала протестов аннуляции поездок выросли втрое в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. У отдельных компаний сейчас отменяется до 95% летних туров.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что пока не зафиксировали массовых отказов от поездок со стороны российских туристов.

Протесты в Абхазии начались с 11 ноября и продолжаются по сей день. Местная оппозиция высказала недовольство соглашением о российских инвестициях в республику. Также она выдвинула требования об отставке руководителей силовых ведомств страны.

В результате президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку: его заявление о сложении полномочий президента республики приняли в парламенте в результате многочасовых переговоров, которые проходили накануне ночью в Минобороны Абхазии с участием представителей руководства страны и лидеров оппозиции. Теперь гражданам Абхазии предстоит выбрать нового президента.

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