Россияне назвали главные страхи в отпуске

Первое место заняло опоздание на поезд или самолет.

Российские туристы назвали свои главные страхи в отпуске. Своими опасениями они поделились во время опроса сервиса путешествий «Туту.ру» и «СберСтрахования», результаты публикуют «Известия».

Как оказалось, больше всего россияне боятся опоздать на транспорт: самолет, автобус или поезд (27% опрошенных). На втором месте оказался страх потери паспорта или документов (20% туристов), а на третьем — страх заболеть в поездке (11% опрошенных). Столько же россиян переживают о том, что погода в их отпуске может испортиться.

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«Кражи банковских карт или кошелька больше всего опасаются 8% респондентов, а столкнуться с проблемой в отеле (овербукинг или плохой номер) — 6%», — говорится в исследовании.

Столько же (6%) опрошенных боятся потерять багаж или не получить удовольствия от поездки. И, наконец, меньше всего россияне переживают из-за языкового барьера (5% путешественников).