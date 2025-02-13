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№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы из путешествий

Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы из путешествий

Преимуществ оказалось больше.

Эксперты узнали, сколько россиян совмещали работу и путешествия. Таких оказалось более 50%, говорится в исследовании сервиса «Туту».

По данным опроса, 57% человек успели удаленно поработать из других городов России, а 10% — из других стран. По их словам, поездки обычно длились от одной до трех недель, но 19% путешественников уезжали на месяц и более. Большинство (61%) делали это летом, 34% — зимой.

Плюсами такой работы 30% россиян назвали свободный график, 21% — благоприятное влияние на здоровье и физическое состояние, а 17% — эмоциональную разгрузку и вдохновение.

В то же время, минусами работы из путешествий оказались нестабильное интернет-соединение, сложности с концентрацией внимания и стоимость жизни, особенно, за границей.

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