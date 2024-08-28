Россияне не готовы расставаться с питомцами на время путешествий

В России любят домашних животных. Совместное исследование от «Авто.ру» и сервиса онлайн бронирований «Яндекс Путешествия» показало, что 75% респондентов выбирают путешествовать на машине, чтобы можно было взять любимого зверя в дорогу с собой.

Почти 80% россиян не готовы расставаться со своими домашними животными во время отдыха, гласят результаты исследования. При этом 11% опрошенных не против взять их с собой даже в пеший поход.

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Всего в опросе принимало участие 1700 автовладельцев, 90% из которых сразу признались, что у них есть домашние животные. Четверть опрошенных сказали, что даже сажают питомцев на переднее сидение во время путешествий, а треть, что пристегивают любимца специальными ремнями безопасности. При этом половина респондентов отправляет своих зверей на второй ряд.

В целом спрос на путешествия с животными вырос во многих уголках России. В период с мая по сентябрь 2024 года уровень бронирования отелей и мест размещения, куда можно заселиться с животными, вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в Татарстане спрос на такие места проживания увеличился на 21%, в Екатеринбурге – на 19%. Другими популярными регионами, куда путешественники стали чаще приезжать вместе со своими питомцами, стали Волгоградская, Тверская и Ярославская области и Республика Карелия.