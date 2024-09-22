Россияне не хотят ехать в Саудовскую Аравию из-за запрета на алкоголь

В Саудовской Аравии действуют строгие принципы шариата – в связи с этим производство, распространение и употребление алкогольных напитков строго воспрещено для представителей любых конфессий (за исключениями для дипломатов, получивших разрешение) и карается реальными тюремными сроками.

Отсутствие алкоголя в Саудовской Аравии является серьёзным препятствием для роста турпотока в страну, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

По мнению эксперта, арабская страна обладает «огромным» потенциалом в туристической отрасли, но многих россиян останавливает недостаточная развитость инфраструктуры и системы отелей в ней, а также платная виза – сейчас её цена составляет 105 долларов с человека (около 9,7 тысячи рублей).

Кобищанов отметил, что власти Саудовской Аравии уже подступили к решению ряда проблем – например, сняли «квотирование на малый хадж» (то есть ограничение на количество паломников, которые ежегодно могут посещать религиозные святыни страны), что увеличит число гостей-мусульман. Однако для россиян запрет на употребления алкоголя остаётся одним из ключевых препятствий для посещения Саудовской Аравии.

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«Остается очень серьезное ограничение для наших туристов – это алкоголь, и пока оно непреодолимо», — считает Кобищанов.

В то же время в Минэкономразвития ранее отметили, что надеются на запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. Кстати, на этой неделе «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на Бали после четырёхлетнего перерыва.