авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россияне не отказались от полетов в Египет из-за конфликта Израиля и Ирана

Россияне не отказались от полетов в Египет из-за конфликта Израиля и Ирана

При этом спрос на отдых в ОАЭ упал на 30-40%.

Россияне не отказались от отдыха в Египте из-за конфликта Ирана и Израиля. Спрос на туры остался высоким, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Ленте.ру».

Эксперты связали это с низкими ценами на отдых в стране и началом летнего сезона.

«Именно по Египту мы отказов не фиксируем, там проблем с полетами нет — они по другому коридору летят. По ОАЭ мы ждем картину. Там точно будет просадка, но какая, пока непонятно», — сказал вице-президент организации Артур Мурадян.

По данным РСТ, продажи туров в ОАЭ из России уже рухнули на 30-40%, фиксируются аннуляции купленных туров. Эксперты считают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025