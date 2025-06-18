Россияне не отказались от полетов в Египет из-за конфликта Израиля и Ирана

При этом спрос на отдых в ОАЭ упал на 30-40%.

Россияне не отказались от отдыха в Египте из-за конфликта Ирана и Израиля. Спрос на туры остался высоким, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Ленте.ру».

Эксперты связали это с низкими ценами на отдых в стране и началом летнего сезона.

«Именно по Египту мы отказов не фиксируем, там проблем с полетами нет — они по другому коридору летят. По ОАЭ мы ждем картину. Там точно будет просадка, но какая, пока непонятно», — сказал вице-президент организации Артур Мурадян.

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По данным РСТ, продажи туров в ОАЭ из России уже рухнули на 30-40%, фиксируются аннуляции купленных туров. Эксперты считают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.