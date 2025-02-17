Россияне оценили привлекательность секса в палатке

Необычное исследование к 14 февраля провела компания Everest Touring.

Примерно четверть россиян (24%) выбирают отдых с палаткой и костром под звездами как идеальный романтический уикенд. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного компанией Everest Touring, производителем оборудования для автомобильных путешествий, накануне Дня святого Валентина.

Исследование показало, что больше половины участников опроса (55%) хотели бы заняться сексом в палатке. При этом 25% из них видят в этом отличную возможность добавить страсти и адреналина в отношения. Еще 30% согласны на интимную близость на природе, но только при соблюдении определенных условий, таких как комфортная температура, мягкая подстилка и полная приватность.

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Кроме того, эксперты установили, что 26% россиян категорически отвергают идею полового акта в походе, ссылаясь на недостаток комфорта. Еще 19% респондентов сомневаются в возможности подобного опыта из-за отсутствия удобств и присутствия насекомых, таких как комары.

Ранее сообщалось, что приют для животных в городе Маскигон (США) запустил праздничную акцию ко Дню святого Валентина, в рамках которой клиенты могут кастрировать котов под именами своих бывших партнеров.