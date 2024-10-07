Россияне отправились в кругосветку на надувном тримаране и пережили нападение акул

Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин стартовали из Кронштадта в июле 2021 года. За три года они побывали в портах 32 стран.

Двое сибиряков отправились в кругосветное плавание на надувном парусном тримаране – за три года странствий мужчины пережили нападение акул, крушение двух суден и скитания в Австралии, рассказали путешественники изданию KazanFirst.

Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин отправились в экспедицию Russian Ocean Way с намерением пройти по земному шару путями русских мореплавателей – Ивана Крузенштерна, Отто Коцебу, Федора Литке, Фаддея Беллинсгаузена. По традиции кругосветок 19-го века путешественники стартовали из Кронштадта. Спустя три года скитаний и приключений, мужчины возвращаются к своей стартовой точке, где и завершат экспедицию. И сибирским путешественникам явно есть, что рассказать потомкам.

Фото: архив Евгения Ковалевского / KazanFirst

Изначально в плаванье мужчины отправились на экспериментальном судне – надувной тримаран с парусом был изготовлен специально для них. Между батутами была натянута металлическая сетка, а роль спальни играла четырехместная палатка с полом из фанеры. На тримаране был также установлен мотор в 15 лошадиных сил.

Судно прекрасно показало себя в Балтийском и Северном морях, и даже пронесло путешественников через Атлантический океан, где они смогли обогнуть Южную Америку с заходом на Мыс Горн. Трудности возникли уже в Тихом океане вблизи острова Пасхи – сильные волны и ветер привели к разрыву рулевого устройства и путешественникам пришлось вызывать подмогу. Ковалевского и Березкина удалось спасти, но тримаран ушёл ко дну.

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Тогда мужчины пересели на надувной катамаран – но он не пережил зубов акул, которые напали на экипаж у берегов Австралии.

Станислав Березкин вспоминает, как катамаран начал тонуть на их глазах:

«Если бы сухогруз не подошел так быстро, мы бы часа через три перевернулись и встали торчком на носовых баллонах, как Титаник».

Пока шли поиски нового плавательного средства, путешественники жили в Австралии. Всё это время Ковалевскому и Берёзкину помогали члены русской общины – предоставили мореплавателям жилье и питание, а один из меценатов подарил сибирякам твердокорпусный парусник, на котором мужчины отправились дальше в путь. За время своего путешествия команда посетила порты 32 стран, включая Германию, Бразилию, Данию, Испанию, Марокко, Швецию, Нидерланды, Шри-Ланку, Чили и другие.