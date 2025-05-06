Россияне отравились в Таиланде незнакомыми фруктами

Власти были вынуждены напомнить туристам об опасности бездумного употребления в пищу плодов в дикой природе.

Пятеро российских туристов были госпитализированы после употребления незнакомых фруктов в тайском национальном парке Кхао На Най Луанг Дхарма, сообщает Bangkok Post.

Всего сообщается о семи пострадавших: у всех наблюдались признаки интоксикации – спутанное сознание, боль в груди и рвота. Состояние пяти туристов было настолько серьёзным, что их отправили в госпиталь.

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Плоды фруктов, которые съели туристы Фото: Bantakhun-Phanom rescue foundation

Местные СМИ сообщают, что отравление туристов наступило после употребления в пищу плодов дерева из семейства эбеновые рода Хурма (Diospyros). Фрукты этого дерева считаются съедобными, поэтому информация об источниках интоксикации туристов ещё выясняется. Медицинские службы сейчас проверяют их анализы на наличие токсинов и ядов.

Инцидент произошел в выходные в районе Фаном. Туристы прибыли в парк на арендованном автомобиле из Кхао Лака, провинция Пхангнга. Случай отравления послужил ещё одним напоминанием об опасности употребления в пищу незнакомых плодов растений и фруктов.