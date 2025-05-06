авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россияне отравились в Таиланде незнакомыми фруктами

Россияне отравились в Таиланде незнакомыми фруктами

Плоды дерева Diospyros mespiliformis из семейства Эбеновые

Власти были вынуждены напомнить туристам об опасности бездумного употребления в пищу плодов в дикой природе.

Пятеро российских туристов были госпитализированы после употребления незнакомых фруктов в тайском национальном парке Кхао На Най Луанг Дхарма, сообщает Bangkok Post. 

Всего сообщается о семи пострадавших: у всех наблюдались признаки интоксикации – спутанное сознание, боль в груди и рвота. Состояние пяти туристов было настолько серьёзным, что их отправили в госпиталь. 

Фото: Bantakhun-Phanom rescue foundation

Плоды фруктов, которые съели туристы

Местные СМИ сообщают, что отравление туристов наступило после употребления в пищу плодов дерева из семейства эбеновые рода Хурма (Diospyros). Фрукты этого дерева считаются съедобными, поэтому информация об источниках интоксикации туристов ещё выясняется. Медицинские службы сейчас проверяют их анализы на наличие токсинов и ядов. 

Инцидент произошел в выходные в районе Фаном. Туристы прибыли в парк на арендованном автомобиле из Кхао Лака, провинция Пхангнга. Случай отравления послужил ещё одним напоминанием об опасности употребления в пищу незнакомых плодов растений и фруктов.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025