Россияне хотят отсудить у авиакомпании деньги за пригоревшую кашу

Блюдо стало причиной задымления на борту.

Двое жителей Санкт-Петербурга отсудили у авиакомпании по 15 000 рублей из-за задымления на борту. Его вызывала подгоревшая каша на завтрак, пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нештатная ситуация произошла в августе на рейсе из Сочи в Петербург. Когда самолет уже набрал высоту, пассажиры почувствовали запах гари и увидели в салоне дым. При этом бортпроводники не стали объяснять ситуацию и потребовали у всех оставаться на своих местах. Люди на борту начали паниковать — они решили, что самолет загорелся. Еще больше их напугало, когда экипаж объявил по громкой связи, что судно возвращается в Сочи.

Посадка прошла в штатном режиме, но по прибытии пассажиры еще пять часов ждали резервного рейса в Петербург. Уже после они узнали, что причиной задымления стала конвекционная печь на кухне в «хвосте» самолета — на нее попала каша, которую разогревали для подачи на завтрак.

Суд встал на сторону пассажиров и признал, что им оказали услуги ненадлежащего качества. Но снизил ущерб компенсации с запрошенных 300 000 рублей до 15 000 каждому (10 000 — за моральные страдания и 5000 — штраф). Авиакомпания при этом решила обжаловать решение и подала апелляцию.

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