Результаты исследования сервиса SuperJob показали, что жители нашей страны стали меньше заботиться о накоплениях.
Большинство опрошенных россиян решили потратить тринадцатую зарплату на отпуск или путешествия (19%), гласят результаты исследования, проведенного для РИА Новости.
При этом 14% респондентов отметили, что собираются отдать долги и погасить платежи по кредитам. Инвестировать полученную премию или положить деньги в банк планирует только каждый десятый опрошенный, говорится в исследовании.
В опросе, который проводился с 19 сентября по 2 октября, приняли участие три тысячи человек старше 18 лет со всей России.
«По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить тринадцатую зарплату „в кубышку“ или спустить ее на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск», – отметили исследователи.
Помимо упомянутых целей, россияне также отметили, что хотят потратить полученную тринадцатую зарплату на семью (9%), купить близким подарки (8%), сделать ремонт или приобрести мебель (6%), оплатить обучение (5%) или медицинские услуги (2%), а также купить гаджеты (2%) или бытовую технику (1%).
Выбран самый красочный регион России для осеннего путешествия
Читайте также
Россияне планируют потратить тринадцатую зарплату на путешествия
Каких экзотических животных можно провозить в поездах?
На Алтае запустили виртуальный тур в Страшную пещеру
5 лучших нетуристических мест для идеального осеннего отдыха
Российские школьники смогут отправиться в путешествие по вузам столицы