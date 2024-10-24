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Россияне планируют потратить тринадцатую зарплату на путешествия

Фото: Leonid Privalov / Unsplash

Рускеала, Республика Карелия

Результаты исследования сервиса SuperJob показали, что жители нашей страны стали меньше заботиться о накоплениях.

Большинство опрошенных россиян решили потратить тринадцатую зарплату на отпуск или путешествия (19%), гласят результаты исследования, проведенного для РИА Новости. 

При этом 14% респондентов отметили, что собираются отдать долги и погасить платежи по кредитам. Инвестировать полученную премию или положить деньги в банк планирует только каждый десятый опрошенный, говорится в исследовании. 

В опросе, который проводился с 19 сентября по 2 октября, приняли участие три тысячи человек старше 18 лет со всей России. 

«По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить тринадцатую зарплату „в кубышку“ или спустить ее на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск», – отметили исследователи.

Помимо упомянутых целей, россияне также отметили, что хотят потратить полученную тринадцатую зарплату на семью (9%), купить близким подарки (8%), сделать ремонт или приобрести мебель (6%), оплатить обучение (5%) или медицинские услуги (2%), а также купить гаджеты (2%) или бытовую технику (1%).

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