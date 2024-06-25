Россияне планируют тратить на летний отпуск по 67 тысяч рублей на человека

Об этом рассказывается в исследовании "Авито Работы".

Большинство (68%) опрошенных россиян собираются уйти в отпуск этим летом, а в среднем респонденты рассчитывают потратить на летний отпуск 66 668 рублей на человека.



Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 рублей против 63 487 рублей

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Большая часть опрошенных из тех, кто планируют взять отпуск летом, предполагают потратить на отдых до 60 000 рублей на одного человека.



36% россиян думают потратить до 40 000 рублей, 22% — от 40 000 до 60 000 рублей на человека.



Каждый десятый готовится отдать за отпуск от 60 001 до 80 000 рублей (10%) и от 80 001 до 100 000 рублей (10%). Свыше 100 000 рублей на летний отпуск намереваются потратить 12% россиян

Примечательно, что наибольшую сумму на летний отпуск планируют потратить работники автомобильного бизнеса — в среднем предполагаемые расходы на отдых у респондентов из этой сферы составили 93 489 рублей на человека