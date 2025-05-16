Россияне плохо знают Турцию, считают туроператоры

В Российском союзе туриндустрии считают, что наши путешественники выбирают туры в одни и те же регионы Турции, хотя и в других частях страны есть на что посмотреть.

Стамбул и побережье Средиземного моря остаются самыми привлекательными локациями в Турции для россиян, которые традиционно видят в этой стране лишь пляжное направление, отметили в РСТ. При этом большая часть Турции остаётся малоизученной нашими соотечественниками, считают туроператоры.

Среди самых популярных турецких направлений по количеству бронирований выделяют Аланью, Кемер, Сиде, Белек, Анталью, Бодрум, Мармарис и Фетхие.

При этом туроператоры отмечают, что в стране есть множество направлений, которые обладают большим потенциалом, но пока остаются малоизвестными среди наших путешественников. Например, городок Каш с уникальным архитектурным обликом и древними постройками, или Измир, посещение которого можно совместить с выездами на винодельни или в античный город Эфес.

Запросы на посещение Каша или таких жемчужин, как Газиантеп, Калкан, Мерсин и Силифке, пока единичные. Но подобные локации зачастую могут подарить путешественникам аутентичный опыт: например, в восточном городке Ван располагается Дом ванских кошек – знаменитой белоснежной породы с разноцветными глазами, рассказала заместитель генерального директора компании «Ванд» Светлана Кречкина.

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Каш, Турция Фото: Unsplash

В этом сезоне у организованных туристов также есть шанс отправиться в города Трабзон и Узунгель на побережье Черного моря. В то время как Турция остается лидирующим зарубежным направлением среди россиян, наших путешественников призывают не игнорировать неизведанные локации и подарить себе шанс открыть новые точки на карте.