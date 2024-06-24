авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россияне полюбили эко-отели без мобильной связи

Согласно статистике, популярность таких мест растет.

В 2024 году российские туристы проявили повышенный интерес к экологическому отдыху, что отразилось на росте числа бронирований эко-отелей за первые полгода. 

Информацию о повышении спроса на 40% сообщила пресс-служба туроператора "Алеан". ТОП-направлениями по бронированиям оказались Краснодарский край (42%), Подмосковье, Владимирская, Тульская, Калужская и Рязанская области (20%), а также Горный Алтай (13%). Доля бронирований эко-отелей Карелии, Крыма, Башкирии, Челябинской и Свердловской областей составляет 4% каждая.

По статистике, растет количество путешественников, которые предпочитают уединенные места без доступа к мобильной связи и интернету. С каждым годом, как заявляют эксперты, все больше россиян выбирают отдых на природе с активными развлечениями.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024