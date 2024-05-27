Россияне полюбили путешествия на Маврикий

Продажи туров на африканский курорт выросли в два раза.

Туроператор Coral Travel заявил о двукратном увеличении продаж туров на Маврикий в сравнении с прошлым годом: популярность этого африканского курорта среди российских туристов продолжает расти, пусть и находится он на другом краю Земли.

По словам специалиста отдела индивидуальных направлений компании Киры Ганжи, россиян на острове Маврикий привлекают оптимальное сочетание цены и качества, разнообразие экскурсионных программ, высокий уровень сервиса в отелях и комфортный перелет с удобной пересадкой.

В Coral Travel также подчеркнули, что проблем с авиаперевозками на данном направлении не наблюдается: туристы могут добраться до Маврикия с пересадкой в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Кому будет интересен Маврикий? Всем! Здесь можно увидеть самые большие волны в жизни, поплавать с дельфинами, понаблюдать за китами, полетать на вертолете и отправиться в поход по острову на своих двоих или наслаждаться спокойной пляжной жизнью. Берега Маврикия видели немало кораблекрушений: до сих пор кладоискатели ныряют тут в поисках сокровищ, а местные дайв-центры организуют специальные туры к рэкам – затонувшим судам. Побережье и лагуны острова очень живописны, вода прозрачная и тёплая, в ней полно крупной рыбы и часто дует ровный ветер, создавая идеальные условия для яхтинга. Наиболее комфортно на Маврикии с октября по ноябрь и с апреля по май, когда днём и ночью держится температура +25 °С. С июня по сентябрь немного прохладнее, дуют сильные южные ветра, и местные шутят, что это сквозняк из Антарктиды. В это время к берегам острова приходят волны высотой 5–7 метров, что радует сёрферов. А ландшафт полуострова Ле-Морн-Брабан входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!

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