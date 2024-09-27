Россияне полюбили путешествовать на яхтах

Этим летом спрос на яхтенные туры по России увеличился на 30%, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Среди подобных туров наши туристы в основном выбирают поездки от двух до четырёх дней, рассказала руководитель комитета РСТ по яхтенному туризму Анна Носова. Чаще всего – в Казань, Ярославль, Сочи, Нижний Новгород и Владивосток. Последнее направление в бархатном сезоне является особенно рейтинговым.

А если туристы желают отправиться в полноценную экспедицию по России, то для таких целей они скорее всего выберут Камчатку или, опять же, Владивосток, а ещё Белое море и Ладогу, рассказала Анна Носова.

«Такие туры представляют собой формат спортивного лагеря для взрослых, когда можно совместить обучение яхтингу с осмотром достопримечательностей», – пояснила эксперт.

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Желающие отправиться на яхте за рубеж из России предпочитают для таких целей Турцию – добраться до туда несложно, для этого не нужны визы, там вкусная и недорогая еда. По словам Анны Носовой, регаты в Турции в среднем длятся около семи дней. При этом в этом году у российских туристов также стали популярны новые яхтенные направления - Италия и Канарские острова. Также стали набирать популярность путешествия на Маврикий, Сейшелы и Азорские острова.