Россияне потратили миллион на спасение ребенка от ампутации после отпуска на Мальдивах

Отдых обошелся семье москвичей в два миллиона рублей.

Россиянам пришлось потратить миллион рублей, чтобы спасти дочь от ампутации после отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает aif.ru.

Москвичи Ирина и Рустам отдыхали на курорте с десятилетним сыном и четырехлетней дочерью. Отдых был семье не по карману, потому они решили оплатить его кредитной картой и экономить по приезде домой. На второй день у россиян случилось ЧП: когда их дети играли на вилле, мальчик сильно прищемил сестре палец дверью. Подбежав к ребенку, родители увидели, что палец темно-фиолетовый и весь в крови.

Рустам и Ирина сразу попросили сотрудников отеля вызвать врача, но оказалось, что он там один на четыре острова — потому приехал только к вечеру, к тому же без лекарств и инструментов, и просто посоветовал менять повязку и не мочить руку. Ночью у девочки поднялась температура, и родители решили поехать в больницу Мале. Они потратили на катер 40 000 рублей.

«От вида местного госпиталя у меня к горлу подкатила тошнота. Весь коридор в больных, некоторые прям в крови, все сидят и ждут, прием ведется за ширмой, тут же снуют люди. Доктор выписал мазь с антибиотиком. Велел мазать трижды в день и не купаться. Ни рентгена нам ни сделали, ничего», — поделилась мать девочки.

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Через день состояние девочки ухудшилось: температура не сбивалась, рука опухла и горела. В итоге россияне решили срочно лететь домой — билеты на ближайший рейс стоили миллион рублей.

В Москве супруги сразу привели дочь к врачу. Он провел срочную операцию, спас девочке палец и сказал, что любое промедление привело бы к его потере. А семья осталась с долгом в два миллиона рублей — за сам отдых и экстренное возвращение с него.