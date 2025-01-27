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Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Россияне пожаловались на опасный планктон на Занзибаре

Россияне пожаловались на опасный планктон на Занзибаре

Он вызывает у путешественников сильную аллергию.

Россияне пожаловались на опасный планктон на пляжах Занзибара. Из-за него люди покрываются сыпью, и у них начинается сильный зуд, пишет Telegram-канал Shot. Что это конкретно за вид планктона, остается неясным. 

Туристы, отдыхающие в Танзании, рассказали журналистам, что встречаются с таким планктоном при каждом купании в океане. При этом у многих начинается аллергическая реакция.

«Попадаешь словно в облако этих товарищей, сразу же появляется жалящая боль и следы от укусов именно в этих местах. Сыпь не проходит уже несколько недель», — поделились путешественники.

Те, кто не взял с собой лекарства, спасаются от зуда соком лайма. Люди капают его на место укусов и немного облегчают свое состояние.

Напомним, что планктоном называют всех мелких морских обитателей, которые дрейфуют в толще воды. Это могут быть бактерии и ракообразные, моллюски и мальки рыб и другие виды организмов. 

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