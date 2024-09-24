Россияне поженились на борту летящего самолета

С ними праздновали и гости, и случайные пассажиры.

Влюбленные из Северодвинска сыграли свадьбу прямо на борту самолета, летящего из Архангельска в Москву. Провести церемонию помогли сотрудники авиакомпании Smartavia, пишет портал msk1.ru.

В самолете находились и родственники молодоженов, и незнакомые им люди. Перед посадкой на рейс всем пассажирам самолета выдали пригласительные на свадьбу, в полете их угощали шампанским и печеньем с предсказаниями. После посадки невеста, как полагается, бросила букет.

«Церемония была очень трогательной. У пассажиров катились слезы, у меня тоже. Если свадьба, то уж на высоте 10 тысяч метров. Хотя командир корабля сообщил, что летели выше», — рассказала пассажирка по имени Снежана.

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Идея пожениться в самолете пришла жениху Александру – они вместе с невестой Элеонорой выбирали необычное место для церемонии. На рейс они позвали 11 близких друзей и родственников, а остальные «гости» попали на праздник случайно. По словам ведущего, это была первая в истории российской авиации полноценная свадебная церемония, проведенная прямо на рейсе. Вели ее по бортовой связи — начали сразу как самолет набрал эшелон, и пассажирам разрешили отстегнуть ремни безопасности.

Молодожены прошли по салону под свои любимые песни, а потом обменялись клятвами, кольцами и поцеловались.

«Все прошло, как по волшебству. Мы видели, что есть дети маленькие, думали, что они будут плакать, но мы их даже не слышали. После церемонии люди проходили, благодарили, поздравляли ребят. Одна из бабушек сказала такую фразу: «Как это здорово, все-таки добро еще есть на нашей земле», — поделился ведущий праздника Сергей Савкин.