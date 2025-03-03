Россияне рассказали о своих накоплениях на путешествия

Их средняя сумма достигает 241 тысячи рублей.

По результатам исследования, проведенного сервисом «Авито Путешествия», средняя сумма, которую россияне откладывают на путешествия, достигает 241 тысячи рублей. Согласно опросу, 57% населения регулярно откладывает средства на предстоящие поездки, в среднем накапливая по 25,4 тысячи рублей в месяц. Планирование отдыха начинается в среднем за 9,5 месяцев до поездки.

Большинство опрошенных (66%) сообщили, что накопленной суммы достаточно, чтобы обходиться без займов. Вместе с тем, 23% респондентов, не имеющих опыта кредитования для путешествий, указали, что могли бы воспользоваться такими услугами в будущем. Примерно один из десяти участников (11%) признал, что уже брал кредиты для оплаты туристических поездок.

Распределение финансов на совместные поездки вызвало различные точки зрения среди россиян. Большинство женщин (49%) уверены, что расходы должны быть равными между партнерами, однако среди мужчин этот подход поддерживает меньшее количество людей — всего 39%. С другой стороны, мужчины чаще считают, что оплата отпуска является их обязанностью: такой взгляд разделяют 38% мужчин, в то время как среди женщин эта доля составила 30%.

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