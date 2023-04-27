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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Россияне рассказали об идеальных условиях для отпуска

Фото: Unsplash

Стоимость «отдыха мечты» составила 200 тысяч рублей.

Большинство россиян считает, что отдых за 200 тысяч рублей в хорошем отеле – идеален. Такие данные содержатся в опросе, проведенном маркетинговой платформой Calltouch. Вот, что выяснили специалисты:

Стоимость отдыха мечты по мнению россиян

  1. 25% респондентов — 200 тысяч рублей;
  2. 20% респондентов — 150-200 тысяч рублей;
  3. 18% респондентов — 80-150 тысяч рублей;
  4. 21% респондентов — 40 тысяч рублей.

Где остановиться во время отдыха мечты

  1. 33% респондентов — в отеле категории «все включено»;
  2. 20% респондентов — в квартире или в доме;
  3. 9% респондентов — в хостелах.

Многие опрошенные также выразили желание отправиться поближе к природе — к морю (40%) и к горам (15%). Кроме того, выбирая между одиночными и групповыми поездками, респонденты предпочли семейный отдых (35%). На втором месте (по 24%) оказался отдых с любимым человеком или друзьями. А отпуск в одиночестве идеальным вариантом назвали лишь 11% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на российских курортах откроется большое количество отелей «все включено» — об этом рассказал гендиректор управляющей компании «Ателика» и учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высоканов. 

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