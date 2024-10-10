Россияне рассказали про свадебное путешествие мечты

Мужчины мечтают о медовом месяце в тихой и размеренной обстановке.

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Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и ювелирного бренда Sokolov показало, что 42% мужчин положительно оценивают идею медового месяца в формате путешествия, хотя предпочли бы просто отдыхать на пляже. Опрос показал, что 43% мужчин хотят провести свой медовый месяц в тихой и размеренной обстановке без особых приключений.

Напротив, женщины чаще выбирают активный отдых, включающий посещение различных городов и экскурсии. Такой выбор делают 36% опрошенных. Лишь 30% мужчин приветствуют такое активное проведение времени. Им интересны специальные туры — к примеру, гастрономические (20%), а также экстремальный досуг, в том числе походы и хайкинг (7%). Женщины же отдают предпочтение SPA-курортам (19%).

В плане бюджета на свадебное путешествие мужчины оказались более щедрыми. 46% опрошенных готовы потратить 200-300 тысяч рублей, в то время как большинство женщин (24%) выбрали сумму в 100-200 тысяч рублей.

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