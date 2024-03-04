Россияне скупили на Пхукете четверть выставленных на продажу квартир

Средняя стоимость апартаментов на курорте составляет 9 миллионов рублей.

Недвижимость на Пхукете россияне скупают гораздо активнее прочих европейцев. По итогам 2023 года Россия вошла в топ-3 стран, граждане которых стали владельцами апартаментов в туристических зонах этого тайского острова, сообщает TourDom.ru.

Как следует из опубликованного исследования компании Colliers International, в собственность россиян перешла четверть квартир, выставленных на продажу. Позади остались французы с 10% заключенных сделок, но жители Китая с 60% приобретенных квартир пока вне зоны досягаемости.

Таким образом, граждане КНР, России и Франции стали владельцами 95% апартаментов из всех тех, которые власти Пхукета разрешили покупать иностранцам (по тайским законам гражданам других стран разрешено приобретать только 49% квартир в одном кондоминиуме).

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При этом средние цены на апартаменты составляют 100 тысяч долларов, хотя на этапе строительства можно найти варианты и за 60-70 тысяч долларов. На начало февраля своих новых владельцев ожидали 8743 квартиры в кондоминиумах Пхукета, еще 4500 планируется сдать в эксплуатацию в течение 2024 года.

Эксперты напоминают, что россияне, приобретающие на острове апартаменты с целью дальнейшей сдачи их в посуточную аренду туристам, могут рассчитывать на 8–10% годовых в батах. Если вложения идут в еще строящийся объект, то планка может подняться и до 25%.