Россияне смогут летать в Европу дешевле

Это произойдет после запуска рейсов в Кутаиси.

Российские туристы смогут летать в Европу дешевле. Это произойдет уже в июне, когда из Москвы запустят прямые рейсы в Кутаиси (Грузия), сообщает Telegram-канал «GOGOV: главные новости туризма».

По данным канала, этот грузинский аэропорт станет новым хабом на пути туристов в европейские страны. Дело в том, что туда летает венгерский лоукостер Wizz Air, предлагая пассажирам около 30 различных направлений.

К примеру, в июле авиакомпания продает авиабилеты из Кутаиси в Салоники за 3600 рублей, в Милан — за 4700 рублей, в Париж — за 6500 рублей.

Также добраться до Кутаиси россияне могут из Тбилиси — дорога займет около четырех часов. Стоимость полета из России в Грецию прямым рейсом сейчас составляет 20-30 тысяч рублей.

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Россия возобновила авиасообщение с Грузией в мае 2023 года. Первый рейс в Тбилиси состоялся 17 числа: с этого момента самолеты будут летать туда семь раз в неделю.