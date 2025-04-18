Россияне смогут пожить в китайских капсульных домах за 7 миллионов рублей

На российских маркетплейсах начали предлагать новый вид размещения для туристов.

«Космические» капсульные дома китайского производства стоимостью в 7 миллионов рублей заметили на российском сервисе по размещению объявлений «Авито». Эксперты портала «TourDom» рассмотрели плюсы и минусы новых туристических объектов.

Подобные капсульные постройки обладают неплохим потенциалом для путешественников и владельцев глэмпингов: домики отличаются по размерам (представлены варианты от 20 до 40 кв. метров), полностью укомплектованы разной техникой и электроникой внутри, а также оснащены «умными функциями» благодаря голосовому помощнику «Алисе». Напрямую купить подобный домик в Ките можно за 3,5 миллионов рублей, плюс стоит учесть стоимость доставки. При покупке на маркетплейсе (на «Авито» подобный 8,5-метровый домик можно найти за 7 миллионов рублей), можно отдельно заказать доставку и установку.

Фото: spacecapsulehouse.com / TourDom

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Пока что специалисты в области недвижимости от продукции не в восторге. Проблема остается в неприспособленности домиков к средним широтам России. Во-вторых, некоторых экспертов напугала «одноразовость» капсул: в случае поломок некоторых частей может быть утеряна функциональность всего домика. Путешественники, который, видимо, уже успели пожить в капсулах китайского производства, отмечают, что «дышать» в подобных пластиковых постройках практически невозможно.

К счастью, глэмпинг как вид туризма сейчас находится на подъеме, поэтому выбор у российских путешественников огромен!