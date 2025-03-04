авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россияне стали активно путешествовать по стране на машинах: в топе направлений Крым

Россияне стали активно путешествовать по стране на машинах: в топе направлений Крым

Путешествие по Камчатке, Россия

Каждый пятый путешественник арендует для поездок автомобиль.

Россияне массово пересаживаются на автомобили для путешествий по стране. Обширное исследование «Авито авто», Банка «Дом.РФ» и Финансового университета при правительстве РФ показало, что почти половина наших граждан (48%) предпочитают исследовать Россию на автомобиле. Причем в среднем каждый автотурист совершает такие путешествия трижды в год. 

Среди 10 тысяч опрошенных, 87% отметили, что для поездок выбирают личный автомобиль: особенно эта тенденция прослеживается среди людей старшего возраста, которым уже исполнилось 45 и больше. А вот россияне в возрасте 18-24 лет предпочитают брать авто в аренду, говорится в исследовании. 

28% респондентов отметили, что любят путешествовать на внедорожниках – этот класс машины отказался наиболее предпочтительным среди россиян. Средняя продолжительность поездки у путешественников при этом составила 1100 километров, а самые дальние маршруты приписали жителям Уральского федерального округа — часто более 2600 километров за одно путешествие. 

Автопутешественники отметили, что Краснодарский край и Крым оказались в топе их излюбленных направлений: туда отправляется 46% опрошенных россиян. Остальные предпочитают мегаполисы типа Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга или менее изученные уголки страны.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025