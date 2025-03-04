Россияне стали активно путешествовать по стране на машинах: в топе направлений Крым

Каждый пятый путешественник арендует для поездок автомобиль.

Россияне массово пересаживаются на автомобили для путешествий по стране. Обширное исследование «Авито авто», Банка «Дом.РФ» и Финансового университета при правительстве РФ показало, что почти половина наших граждан (48%) предпочитают исследовать Россию на автомобиле. Причем в среднем каждый автотурист совершает такие путешествия трижды в год.

Среди 10 тысяч опрошенных, 87% отметили, что для поездок выбирают личный автомобиль: особенно эта тенденция прослеживается среди людей старшего возраста, которым уже исполнилось 45 и больше. А вот россияне в возрасте 18-24 лет предпочитают брать авто в аренду, говорится в исследовании.

28% респондентов отметили, что любят путешествовать на внедорожниках – этот класс машины отказался наиболее предпочтительным среди россиян. Средняя продолжительность поездки у путешественников при этом составила 1100 километров, а самые дальние маршруты приписали жителям Уральского федерального округа — часто более 2600 километров за одно путешествие.

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Автопутешественники отметили, что Краснодарский край и Крым оказались в топе их излюбленных направлений: туда отправляется 46% опрошенных россиян. Остальные предпочитают мегаполисы типа Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга или менее изученные уголки страны.