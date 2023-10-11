Россияне стали аннулировать туры в Израиль

Причина ясна – нападение на страну.
Около 150 россиян решили аннулировать или перенести туры в Израиль по соображениям безопасности на фоне ситуации в стране — об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Россияне, которые должны были лететь на отдых в Израиль, корректируют свои планы по соображениям безопасности. Туроператоры находятся с ними на связи и предлагают варианты. Одни туристы принимают решение аннулировать поездки, сдвигают даты туров, другие — ждут. Общее количество таких туристов — всего около 150 человек или немногим больше», — говорится в сообщении АТОР.
В Ассоциации отметили, что сейчас средняя стоимость приобретенных туров в Израиль составляет около 250-300 тысяч рублей на двоих. При этом сложностей с возвратом этих денег возникнуть не должно из-за небольшого количества таких туристов по сравнению с массовыми направлениями.
Ранее, 8 октября, Минэкономразвития обратилось к россиянам с рекомендацией воздержаться от туристических поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. В свою очередь туроператорам рекомендовали приостановить продвижение и реализацию туристических продуктов, а также отдельных туристических услуг в Израиле.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Параллельно группы боевиков проникли на территорию страны, где с ними в бой вступили израильские военные. Армия Израиля объявила о «состоянии готовности к войне», а затем и о начале ответной операции «Железные мечи».
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список мест, где в минувшем сентябре отдыхали самые расточительные россияне.
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