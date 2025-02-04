Россияне стали чаще летать отдыхать в Египет

Страну назвали полноценной альтернативой отдыху в Турции.

Россияне стали в два-шесть раз чаще бронировать летние туры в Египет у операторов. Таким образом, страна стала полноценной альтернативой отдыху в Турции, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным сервиса «Слетать.ру», Египет входит в топ-пять направлений отдыха россиян летом 2025 года, в целом, ее выбирают 3,7% туристов. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла всего 0,84%.

В Fun&Sun отметили, что чаще всего россияне бронируют туры в апреле (67%), а также мае и июне (33%). Растущий интерес к курортам страны объяснили спадом политической напряженности на Ближнем Востоке и открытием новых качественных отелей.

В компании «Интурист» добавили, что у них объемы раннего бронирования отдыха в этой стране выросли минимум в 2,5 раза, как, впрочем, и в Турции.

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