Самыми популярными странами оказались Шри-Ланка, Куба и Таиланд.

Россияне стали чаще летать за границу. В первые месяцы 2024 года объем бронирований туров в другие страны вырос на 10-20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, турпоток увеличился благодаря расширению географии полетов и стабилизации рубля. При этом россияне стали все чаще выбирать дальние направления — Шри-Ланку, Таиланд, Кубу, Индонезию, Маврикий и Вьетнам. Число поездок в обычно популярную Турцию, наоборот, сократилось.

В дальнейшем объем продаж зарубежных путевок быстро расти не будет, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, причина в том, что потенциал увеличения авиаперевозок в стране фактически исчерпан. Тормозить продажи будет и увеличение расходов на отдых за рубежом.

Реклама