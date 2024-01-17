Россияне стали чаще спонтанно ездить за границу

Самым популярным направлением оказался Ереван.

Россияне стали вдвое чаще спонтанно ездить за границу. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Путешествия, поступившем в редакцию Russian Traveler.

По данным аналитиков, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья — на 14%.

Самыми популярными городами, куда россияне покупали билеты в каникулы, оказались Ереван (средняя цена перелета в обе стороны — 24200 рублей), Стамбул (35500 рублей) и Минск (10800 рублей). Также в десятку топовых направлений попали Дубай (61400 рублей), Баку (52100 рублей), Тбилиси (45800 рублей), Ташкент (36900 рублей), Алматы (32000 рублей), Бишкек (31900 рублей) и Астана (27400 рублей).

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В России туристы чаще всего покупали билеты в Москву (средняя цена перелета в обе стороны — 10000 рублей), Санкт-Петербург (9300 рублей), Сочи (17300 рублей), Калининград (13600 рублей), Казань (11200 рублей), Минеральные Воды (22000 рублей), Самару (15000 рублей), Екатеринбург (14000 рублей), Махачкалу (15300 рублей) и Пермь (13400 рублей).

В среднем, подсчитали в Яндекс Путешествиях, продолжительность мини-поездок составила 3 дня. Самые спонтанные поездки были в Челябинск — меньше, чем за 2 дня до вылета, а также в Махачкалу — за 4 дня до вылета. Направлением для самых длительных поездок (5 дней) стал Владикавказ, а для самых коротких — Нижний Новгород (менее 2 дней).