Россияне стали чаще устраивать дебоши в самолете

В прошлом году в полицию заявили на 1650 авиапассажиров.

Россияне стали чаще устраивать дебоши во время полета. В 2023 году с самолетов сняли на 14% больше пассажиров, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.

По инициативе пилотов и членов экипажей сотрудникам полиции передали более 1650 дебоширов. Из них 1590 человек привлекли к административной ответственности, а 14 — к уголовной.

Кроме того, в прошлом году полицейские составили более 15 000 административных протоколов в аэропортах. Большинство из них были за мелкое хулиганство (более 7800) и нахождение в состоянии алкогольного опьянения (6800). Еще 690 протоколов было составлено за курение на борту и 319 — за невыполнение законных распоряжений пилота самолета.

В авиакомпаниях пожаловались, что проблема противоправных действий пассажиров на борту стоит по-прежнему остро.

Для усмирения дебоширов экипажам разрешено применять средства сдерживания в виде пластиковых наручников и нейлоновых ремней. Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации, для этого требуется пять человек — четверо из которых удерживают дебошира, а пятый надевает смирительное средство. Но на практике привлечь столько физически пригодных пассажиров выходит не всегда.

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