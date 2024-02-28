В январе там побывали более 20 000 российских туристов.

Россияне стали лидерами по количеству поездок на Мальдивы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, только за январь на Мальдивских островах побывали более 20 000 россиян. Направление стало самым популярным у отечественных туристов в сегменте «дорогой островной экзотики».

Также в список востребованных курортов для люксового отдыха россиян вошли Сейшелы – в первом месяце года туда отправились отдыхать 4 000 россиян, что на 14,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Впрочем, гораздо популярнее у россиян пока остаются азиатские курорты. Так, на на Шри-Ланку в январе поехали более 30 000 россиян – они опередили по количеству въездов индийцев, британцев и британцев. А во Вьетнаме уже успели отдохнуть 19 000 туристов — это на 53% больше, чем в начале 2023 года.

Реклама