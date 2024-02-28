В январе там побывали более 20 000 российских туристов.
Россияне стали лидерами по количеству поездок на Мальдивы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным экспертов, только за январь на Мальдивских островах побывали более 20 000 россиян. Направление стало самым популярным у отечественных туристов в сегменте «дорогой островной экзотики».
Также в список востребованных курортов для люксового отдыха россиян вошли Сейшелы – в первом месяце года туда отправились отдыхать 4 000 россиян, что на 14,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Впрочем, гораздо популярнее у россиян пока остаются азиатские курорты. Так, на на Шри-Ланку в январе поехали более 30 000 россиян – они опередили по количеству въездов индийцев, британцев и британцев. А во Вьетнаме уже успели отдохнуть 19 000 туристов — это на 53% больше, чем в начале 2023 года.
8 причин побывать на Мальдивах
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