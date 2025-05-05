Россияне стали меньше ездить в Турцию

В первом квартале 2025 года интерес российских туристов к отдыху в Турции заметно снизился.

Согласно данным турецкого министерства культуры и туризма, за этот период страну посетили чуть более 600 тысяч россиян — это почти на 12% меньше результатов аналогичного периода прошлого года и на 22% меньше по сравнению с 2023 годом.

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В целом, по итогам квартала Россия осталась на втором месте, снова уступая Ирану, но входя в пятерку крупнейших рынков для турецкой туриндустрии.

Эксперты связывают спад турпотока с целым рядом факторов. Среди них – ослабление курса рубля, удорожание туров, сложности с международными авиаперевозками и конкуренция со стороны других направлений, которые предлагают россиянам альтернативные виды отдыха и, порой, более привлекательные цены. Кроме того, влияние могут оказывать и внутренние экономические обстоятельства в России, а также изменения на рынке пакетных туров и сезонные колебания туристической активности.

Тем не менее Турция по-прежнему остается одним из самых популярных зарубежных направлений отдыха для россиян благодаря благоприятному климату, развитой инфраструктуре, популярным концепциям все включено и отсутствию визовых требований для граждан РФ. Но, судя по статистике, турецкая туристическая отрасль была вынуждена адаптироваться к изменившейся структуре спроса и повышенному интересу со стороны туристов из других стран, прежде всего из Ирана.

Для сохранения позиций и стимулирования спроса туроператоры и отельеры Турции могут пересмотреть ценовую политику, расширить спектр услуг и предложить специальные программы для привлечения российских туристов, чтобы вновь повысить привлекательность этого направления для жителей России.