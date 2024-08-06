Россияне стали намного чаще отдыхать в Крыму

В июле там побывали больше миллиона человек.

В июле в Крыму отдохнули больше миллиона туристов. Это на треть больше, чем было в тот же период в 2023 году, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что всего в прошлом месяце побывали 1 200 000 человек. А всего за семь месяцев — 3 200 000 человек, то есть почти на 20% больше, чем в прошлом году. Все это говорит о том, что популярность крымских курортов снова начала расти.

Большинство россиян (62%) приехали в Крым на автобусах и автомобилях через Крымский мост. Еще 27% — по железной дороге, а оставшиеся 10% — сухопутным маршрутом по северному берегу Азовского моря.

По словам Аксенова, средняя загрузка отелей в Крыму сейчас составляет 65%, а многие крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой уже заполнены до 100%.

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