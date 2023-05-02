Россияне стали сокращать отпуска, чтобы экономить

Продолжительность летнего отдыха жителей России сократилась на 10%.

Российские туристы стали сокращать длительность отпусков, чтобы сэкономить на путешествиях и тем самым компенсировать рост цен на отдых. В частности, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в нынешнем году продолжительность летнего отдыха россиян сократилась примерно на 10%.

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«Если год назад на пляжных направлениях она составляла в среднем 10-11 дней, то сейчас это девять дней. Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание», — сказал эксперт.

Ромашкин отметил, что стоимость отдыха внутри России за год выросла в среднем на 12-15%. При этом, к примеру, в Крыму по сравнению с 2022 годом она почти не изменилась, в то время как на других популярных туристических направлениях — например, в Алтае и в Сочи — напротив, заметно выросла.

Ранее аналитики в беседе с Russian Traveler перечислили страны и города, куда российские туристы поедут на майские праздники, и рассказали, сколько это будет стоить.