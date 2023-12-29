Об этом говорится в исследовании сервиса Aviasales.

Россияне стали в 20 раз чаще летать в Китай, чем в прошлом году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий Aviasales.

По данным сервиса, Китай вошел в 15 стран, наиболее популярных у самостоятельных туристов из России. Средняя стоимость прямых перелетов в Пекин и обратно сейчас составляет 66 700 рублей.

При этом, говорится в исследовании, россияне в принципе стали чаще летать за границу. Если в прошлом году доля внутренних рейсов составляла 81% от общего объема бронирований авиабилетов, то сейчас она снизилась до 77%.

За 2023 год россияне, использующие сервис, посетили 163 страны и пролетели более 30 миллиардов километров. В общей сложности они провели в полетах 3,2 миллиарда часов.

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