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Россияне стали в 20 раз чаще летать в Китай

Фото: Unsplash

Об этом говорится в исследовании сервиса Aviasales.

Россияне стали в 20 раз чаще летать в Китай, чем в прошлом году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий Aviasales.

По данным сервиса, Китай вошел в 15 стран, наиболее популярных у самостоятельных туристов из России. Средняя стоимость прямых перелетов в Пекин и обратно сейчас составляет 66 700 рублей.

При этом, говорится в исследовании, россияне в принципе стали чаще летать за границу. Если в прошлом году доля внутренних рейсов составляла 81% от общего объема бронирований авиабилетов, то сейчас она снизилась до 77%.

За 2023 год россияне, использующие сервис, посетили 163 страны и пролетели более 30 миллиардов километров. В общей сложности они провели в полетах 3,2 миллиарда часов. 

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